CoachISM: Treinadores ganham novo software

A agap2IT lançou o CoachISM, um software destinado a Treinadores de Futebol. O objetivo é ajudar o treinador e a equipa técnica nos seus processos diários de gestão de dados para uma melhor tomada de decisões. Em tempo real, o técnico consegue organizar o trabalho, definir tarefas e planos, ter uma melhor comunicação entre cada um dos membros e garantir um melhor acompanhamento dos atletas.





O CoachISM está disponível a partir de hoje, tendo tido um período de arranque desde meados de agosto, para um grupo selecionado de 19 treinadores de equipas de futebol masculino e feminino de diversos escalões de ligas de Portugal, Espanha e Suíça.O CoachISM é um spin off do FootballISM, outra solução da agap2IT, e recebe muito do conhecimento e experiência gerada na primeira oferta de gestão desportiva. O novo software é ideal para a carreira de um treinador. Garante-lhe experiência acumulada mesmo quando transita de clube. A plataforma digital está disponivel para uso em desktop, estando previsto o lançamento de apps mobile Player e Coach no futuro.O CoachISM está disponível em www.coach-ism.com em quatro modalidades - Starter, Basic, Professional e Premium – com valores desde os 9,90€ mensais. Cada plano apresenta funcionalidades e custos adequados a diferentes perfis de profissionais da gestão desportiva. Quem adquirir a plataforma nos primeiros 30 dias de lançamento terá acesso às funcionalidades de Scouting gratuitamente por um período de 1 ano.Como explica Filipe Esteves, Head of CoachISM, "após os últimos anos a apoiar os clubes de futebol a melhorar os seus processos de gestão através do FootballISM, sentimos a necessidade de disponibilizar um sistema específico orientado às equipas técnicas. Este é um formato personalizado para Treinadores, mais acessível e pessoal. Sendo a rotatividade bastante elevada no futebol, torna-se importante garantir que os treinadores são capazes de organizar o seu trabalho no mesmo suporte, sem terem de reiniciar este processo quando mudam de clube."O treinador que utiliza o CoachISM tem acesso às funcionalidades: esquemas de treino – para organizar, armazenar e categorizar esquemas e ter acesso a informação estatísticas sobre os mesmos; Microcyle – para organizar a semana com treinos, jogos e eventos; unidades de treino – divididas em 5 fases, para a preparação de planos de treino; avaliação e controlo do treino – com os dados organizados é possível compreender exatamente que melhorias implementar; preparação do jogo – seleção de jogadores e análise do oponente; avaliação do jogo – relatório de jogo com análise qualitativa, coletiva e individual; avaliação do jogador – avaliação física, psicológica, antropométrica e social dos jogadores; relatório de avaliação – ferramenta de scouting.