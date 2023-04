Companhia de teatro do Fundão estreia peça inspirada no fenómeno do futebol

A ESTE -- Estação Teatral, com sede no Fundão, vai estrear, naquela cidade, no dia 28 de abril, a peça "Nas orelhas da bola", que resulta de um projeto que envolve cerca de 600 alunos de 12 escolas do concelho.

O espetáculo, inspirado no fenómeno do futebol, estará em cena até dia 07 de maio, no auditório da Moagem, no Fundão (distrito de Castelo Branco), sendo as apresentações, às sextas e sábados às 21:30, e aos domingos, às 17:00, informa a companhia de teatro, numa nota de imprensa enviada hoje à agência Lusa

"Nas orelhas da bola" é uma criação coletiva, com interpretação de Joana Poejo e Samuel Querido, desenvolvidas no âmbito do projeto de mediação de públicos "VER-FAZER", no ano letivo 2022/23, com cerca de 600 alunos de 12 escolas do concelho do Fundão - Alcaide, Aldeia de Joanes, Atalaias, Donas, Fundão (Tílias, Senhora Conceição, Serra da Gardunha e Santa Teresinha), Soalheira, Telhado, Vale de Prazeres e Valverde. A ESTE tem vindo a desenvolver este projeto nos últimos 18 anos, junto das escolas do 1° ciclo do município do Fundão, "mantendo a sua matriz de impulsionador sinergético entre a companhia e a comunidade escolar, procurando desenvolver um espetáculo a partir dos impulsos sugeridos no contexto de sala de aula".

"Futebol: que fenómeno é este que aglutina, globaliza e apela ao irracional? Quantas realidades partilham o mesmo momento sem consciência disso? Desporto para uns, paixão para outros, é também facilitador de vínculos familiares, trabalho, comprometimento, distração, inclusão, disciplina, memória, negócio, identidade, ideologia ou simplesmente um desbloqueador de conversa que muitas vezes retira o emissor da solidão. São todas estas frentes separadamente, mas também ao mesmo tempo", descreve a sinopse. "Jogadores são "estrelas", equipas são "galácticas", salários são "astronómicos", numa órbita que atrai massas como satélites. Diz-se que quando duas pessoas olham em simultâneo a lua, mesmo que distantes, é como se olhassem uma para a outra. E se, através de um evento que se reveste de motivações diversas para a ele aceder, conseguíssemos que anónimos se entreolhassem com vontade de ver?".

O espetáculo, com encenação, dramaturgia, cenografia e figurinos da ESTE, conta com a direção artística de Tiago Poiares e Sofia Cabrita, desenho de luz e operação técnica de Pedro Fino e direção de produção de Alexandre Barata.