Competições desportivas nacionais em São Miguel realizam-se sem público

O Governo Regional dos Açores esclareceu esta quarta-feira que as competições desportivas de âmbito nacional previstas para o período da Páscoa vão acontecer, apesar da proibição de circulação entre concelhos em São Miguel, mas não terão público.

De acordo com o secretário regional da Saúde e do Desporto, as competições desportivas de âmbito regional na ilha de São Miguel estão suspensas, mas mantêm-se os jogos das competições nacionais, sem presença de público.

Clélio Meneses, que falava em conferência de imprensa em Angra do Heroísmo, adiantou que, "no fim de semana da Páscoa, já estão cancelados os jogos que diziam respeito ao campeonato dos Açores que estavam marcados para a ilha de São Miguel".

"Essa situação já está resolvida, tentando evitar os aglomerados, os ajuntamentos e as situações que sejam propícias à propagação da doença", prosseguiu,

Nas outras oito ilhas do arquipélago, todas as competições decorrem normalmente e com presença de público.

O Governo Regional dos Açores anunciou que, durante o período de Páscoa, vigora a proibição de circulação entre concelhos e o recolher obrigatório a partir das 15:00 para toda a ilha da São Miguel.

Nas restantes ilhas, os estabelecimentos de restauração e bebidas encerram às 22:00, sendo proibida a venda de bebidas alcoólicas nos restantes estabelecimentos a partir das 20:00.

Ficou ainda decidido que o executivo não vai conceder tolerância de ponto na quinta-feira.

Os Açores registam 134 casos ativos, sendo 133 em São Miguel: 105 no concelho de Ponta Delgada, oito no concelho da Ribeira Grande, sete no concelho da Lagoa, sete no concelho do Nordeste, quatro em Vila Franca do Campo e dois no concelho da Povoação.

As outras ilhas não registam casos, com exceção da Terceira, onde há um caso positivo ativo na freguesia da Feteira, do concelho de Angra do Heroísmo.

Desde o início da pandemia foram diagnosticados 4.179 casos de covid-19 nos Açores, tendo recuperado da doença 3.910 pessoas.

Morreram 30 pessoas, saíram do arquipélago 67 e 41 apresentaram prova de cura anterior, tendo sido extintas 199 cadeias de transmissão local.

De 31 de Dezembro de 2020 até 30 de março, 43.812 pessoas com mais de 15 anos foram vacinadas no arquipélago, 28.376 das quais com a primeira dose (14,01% da população) e 15.436 com a segunda (7,62%).

As autoridades regionais dos Açores e da Madeira divulgam diariamente os seus dados em relação à pandemia, que podem não coincidir com a informação divulgada no boletim da Direção-Geral da Saúde.