Confederação de treinadores critica ausência do desporto no Plano de Recuperação e Resiliência

A Confederação de Treinadores de Portugal (CTP) criticou esta segunda-feira, em comunicado, a ausência do desporto do documento do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), tendo apresentado "sugestões" para enquadrar o setor no programa.

Segundo a CTP, o desporto surge apenas mencionado na Estratégia Nacional para a Inclusão das Pessoas com Deficiência 2021-2025, o que revela que este setor "continua a passar por uma indiferença tão declarada e tão prejudicial", o que trará reflexos "a médio prazo, quer na queda do nível de excelência", quer na formação.

Esta omissão, adiantam, pode "lançar o desporto em situações de grande dificuldade em recuperar a atual crise", até por ser já "uma área muito debilitada" mesmo antes da crise causada pela pandemia de covid-19, pelo que apresentaram várias sugestões de inclusão do setor nos vários pilares da política da União Europeia.

O PRR, para aceder às verbas comunitárias pós-crise da covid-19, prevê 36 reformas e 77 investimentos nas áreas sociais, clima e digitalização, num total de 13,9 mil milhões de euros em subvenções.