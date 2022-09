Conferência SIGA vai "liderar debate" sobre papel do desporto na sociedade

A terceira conferência Sports Integrity Global Alliance (SIGA) sobre integridade, em Lisboa, vai "liderar o debate" que vai permitir ao desporto assumir um "papel de líder" na sociedade global, disse este sábado o diretor-executivo da organização, Emanuel Macedo de Medeiros.

A Conferência SIGA sobre integridade no desporto decorre entre segunda e sexta-feira, na Nova School of Business & Economics, em Carcavelos, e vai reunir "os principais líderes da indústria desportiva, decisores e especialistas" naquela que será, segundo a SIGA, uma "poderosa plataforma para criar visibilidade para os desafios enfrentados pela indústria".

"Ter aqui mais de 200 organizações representadas ao mais alto nível significa não só que é o momento de dar esse passo em frente, mas também que existe uma consciência crítica que forma esta frente unida que a SIGA sintetiza para transformar as adversidades em oportunidades", frisou Medeiros, em declarações à agência Lusa.

O evento vai reunir mais de uma dezena de painéis de debate e diversas mesas redondas entre "líderes com um currículo único e com uma visão de futuro incrível e inspiradora", ligadas a várias modalidades e de "mais de 40 nacionalidades".

Entre os participantes estarão representantes "ao mais alto nível" de diversas instituições desportivas internacionais e também portuguesas, entre os quais o presidente do Comité Olímpico de Portugal (COP), José Manuel Constantino, o secretário de Estado da Juventude e do Desporto, João Paulo Correia.

No plano internacional, destacam-se as participações do presidente da UEFA, Aleksander Ceferin, ou do presidente da Liga espanhola de futebol e da Associação de Ligas Europeias, Javier Tebas, mas o responsável da SIGA rejeitou destacar algum, "sob pena de ser injusto para todos os outros".

"Há um conjunto de personalidades de alto quilate, de dimensão internacional, com créditos firmados e uma visão fundamental para o futuro do desporto. Mas a porta está aberta a todos quantos queiram aparecer para debatermos o desporto que queremos construir para o futuro", acrescentou Medeiros.

A conferência irá desenrolar-se sobre "temas nucleares" como "integridade do desporto, transparência financeira, regulamentação e atividade das apostas desportivas" ou "formação e proteção de menores", mas há "todo um conjunto de temas em cima da mesa de forma muito vincada" para contribuir para o papel que o desporto deverá desempenhar na sociedade.

"O desporto é uma indústria, um 'cluster' e tem de assumir, mais do que nunca, o seu papel na economia e sociedade globais. Tem de liderar. E para isso precisa de reformar-se, governar e operar sobre os mais elevados padrões de integridade", concluiu o líder da SIGA.