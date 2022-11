Mais um dia, mais um orador confirmado para o ‘Thinking Football’, congresso que vai decorrer entre 18 e 20 de novembro, no Porto. Trata-se de Paulo Futre, nome que dispensa apresentações no mundo do futebol, fruto das ligações a FC Porto, Sporting, Benfica e At. Madrid, mas também da enorme história que escreveu na Seleção. O antigo jogador e atual embaixador da Liga Portugal é, assim, o mais recente reforço para um painel de luxo que continua a crescer semana após semana.O congresso, recorde-se, terá lugar na Super Bock Arena - Pavilhão Rosa Mota, no Porto, e juntará nomes de vulto do futebol quer a nível nacional, quer a nível internacional. Até ao momento, estão já confirmados 93 oradores, que irão dividir-se entre várias palestras em vários palcos. O certame, refira-se, é o último grande evento a realizar antes do Mundial.