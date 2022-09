Conta da Liga na época 2021/22 aprovadas por unanimidade

Os clubes da Liga Bwin e Liga Sabseg reuniram esta terça-feira, na sede da Liga Portugal, no Porto, para uma Assembleia Geral ordinária que tinha como principal ponto de trabalho a "apreciação, discussão e votação da proposta de Relatório de Atividades e Contas, relativo à época desportiva 2021-22, apresentada pela Direção, bem como do parecer do Conselho Fiscal".Dentro do esperado, os resultados positivos obtidos durante o exercício da época 2021/22 foram aprovados por unanimidade.Recorde-se que, comodeu conta, a Liga apresentou resultados positivos pela sétima temporada consecutiva, registando um lucro de 1.182.611 euros, valor superior à temporada anterior, e ultrapassando pela primeira vez a meta dos 20 milhões de euros em receitas, mais concretamente de 21,9 milhões.Além disso foi aprovada a afetação de rubrica orçamental não executada, no valor de 550 mil euros, à criação de um Fundo de Apoio ao Desenvolvimento de Infraestruturas Tecnológicas, a que podem aceder as Sociedades Desportivas participantes nas provas profissionais. Foi igualmente aprovado o reforço do fundo de contigência, no valor 288.775,91 euros, fundo esse que não sofreu alterações durante a última época, para fazer face aos passivos contingentes, que se referem a processos judiciais herdados de direções anteriores, superiores a 35 milhões de euros.Dos clubes das competições profissionais, apenas Sp. Covilhã e Feirense não se fizeram representar. Pelos três grandes estiveram presentes Ricardo Martins (FC Porto), José Carlos Oliveira (Sporting) e Renato Dias Santos (Benfica). Quanto a presidentes, nota para a presença de Francisco Dias da Silva, responsável máximo do Gil Vicente, bem como de Miguel Ribeiro, do Famalicão. Da direção da Liga, estiveram também Bárbara Almeida, do Trofense, e Edgar Vilaça, em representação do Portimonense.O presidente Pedro Proença discursou no final da reunião, deixando uma ideia de possível despedida, ele que está no último ano do mandato.