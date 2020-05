Coronavírus: Gil Vicente sem casos positivos no segundo rastreio

Os jogadores, equipa técnica e outros funcionários do Gil Vicente acusaram todos negativo na segunda bateria de testes à covid-19, realizada na quinta-feira, anunciou hoje o clube, nono classificado da Liga NOS.

"O Gil Vicente informa que os testes de rastreio à covid-19 realizados ontem [quinta-feira] ao plantel e staff, deram todos negativo", lê-se numa nota publicada nas redes sociais do clube minhoto, que deve avançar para a realização de treinos coletivos durante a próxima semana.

Com a entrada do país em situação de calamidade, em 3 de maio, após três períodos consecutivos em estado de emergência, desde 19 de março, os 'galos' voltaram a pisar o relvado de forma individualizada no dia seguinte, quase um mês e meio após a suspensão da I Liga, que deve ser reatada à porta fechada a partir de 04 de junho.

Desde que os 45 membros da estrutura do Gil Vicente receberam os primeiros resultados negativos nos testes à covid-19, em 4 de maio, o treinador Vítor Oliveira tem optado por distribuir o plantel em horários e espaços diferentes nos relvados dos estádios Cidade de Barcelos e Adelino Ribeiro Novo e do Campo de Carvalhal.

Numa temporada marcada pelo regresso ao principal escalão, após uma reintegração administrativa a partir do Campeonato de Portugal, na sequência do 'caso Mateus', o Gil Vicente ocupa a nona posição à entrada para as 10 jornadas finais, com os mesmos 30 pontos de Moreirense e Santa Clara, 14 acima da zona de descida.

Após a declaração de pandemia, em 11 de março, as competições desportivas de quase todas as modalidades foram disputadas sem público, adiadas -- Jogos Olímpicos Tóquio2020, Euro2020 e Copa América -, suspensas, nos casos dos campeonatos nacionais e provas internacionais, ou mesmo canceladas.

Os campeonatos de futebol de França e dos Países Baixos foram cancelados, enquanto outros países preparam o regresso à competição, com fortes restrições, como sucede na Alemanha, Inglaterra, Itália, Espanha e Portugal, que tem o reinício da I Liga previsto para 04 de junho.

Faltam disputar 90 jogos do principal escalão, que é liderado pelo FC Porto, com um ponto de vantagem sobre o campeão Benfica, assim como a final da Taça de Portugal, que vai opor 'encarnados' a 'azuis e brancos'.

A nível global, segundo um balanço da agência de notícias AFP, a pandemia de covid-19 já provocou mais de 302 mil mortos e infetou quase 4,4 milhões de pessoas em 196 países e territórios. Mais de 1,5 milhões de doentes foram considerados curados.

Em Portugal, morreram 1.184 pessoas das 28.319 confirmadas como infetadas, e há 3.198 casos recuperados, de acordo com a Direção-Geral da Saúde.

