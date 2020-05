Coronavírus: Governo aprova reabertura de estádios e ajustamentos para competições

O Governo aprovou esta ssexta-feira a reabertura dos estádios, campos de futebol, râguebi e similares, no quadro do processo de desconfinamento, agora com "um elenco menos intenso de restrições, suspensões e encerramentos".

O estado de emergência é prorrogado até 31, "sem colocar em causa a evolução da situação epidemiológica em Portugal", refere o comunicado de hoje do Conselho de Ministros, que depois estabelece uma lista de medidas, algumas das quais com repercussão no desporto.

Além da reabertura daquelas estruturas, há ainda a retoma do ensino da náutica de recreio e a realização de vistorias e certificação de navios e embarcações.

"Relativamente à atividade física e desportiva, introduzem-se ajustamentos aplicáveis a praticantes desportivos profissionais ou de alto rendimento, desde que as respetivas competições ainda decorram", adianta por outro lado o comunicado.

Em causa está, nomeadamente, a regulamentação do que ainda há por disputar na I Liga de futebol e a final da Taça de Portugal, competições que estão suspensas, mas não foram dadas por encerradas, em consequência da pandemia de covid-19.

Após a declaração de pandemia, em 11 de março, as competições desportivas de quase todas as modalidades foram disputadas sem público, adiadas - Jogos Olímpicos Tóquio'2020, Euro'2020 e Copa América -, suspensas, nos casos dos campeonatos nacionais e provas internacionais, ou mesmo canceladas.

Os campeonatos de futebol de França, Países Baixos e Bélgica foram cancelados, enquanto outros países preparam o regresso à competição, com fortes restrições, como sucede na Alemanha, Inglaterra, Itália, Espanha e Portugal, que tem o reinício da I Liga previsto para 04 de junho.

A nível global, a pandemia de covid-19 já provocou mais de 302 mil mortos e infetou mais de 4,4 milhões de pessoas em 196 países e territórios. Mais de 1,5 milhões de doentes foram considerados curados.

Em Portugal, morreram já 1.190 pessoas, de um total de 28.583 infetados.