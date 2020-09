Cova da Piedade-Mafra, 0-4: Goleada vale comando da 2.ª Liga

O Mafra entrou este domingo da melhor forma na época 2020/21, com uma goleada (4-0) no terreno do Cova da Piedade, que 'catapultou' a equipa de Filipe Cândido para a liderança da 2.ª Liga.

Num jogo que voltou a ter uma mulher na equipa de arbitragem, a assistente Olga Almeida, depois de Vanessa Gomes (Estoril-Arouca) e Cátia Tavares (Vizela-Oliveirense) terem sido as primeiras em jogos profissionais em Portugal, o domínio absoluto pertenceu aos visitantes, que só não inauguram o marcador mais cedo devido à falta de pontaria de Rodrigo Martins (4 minutos), Carlos Daniel (23) e Okitokandjo (26).

No entanto, o Mafra chegou mesmo ao golo numa má saída do guarda-redes da casa, Iuri Miguel, que, com tempo e espaço para intercetar um cruzamento, não conseguiu segurar a bola e permitiu a Gui Ferreira servir Carlos Daniel para inaugurar o marcador (28).

A vantagem do Mafra ao intervalo só não era maior porque Iuri Miguel negou o golo com uma grande intervenção a cabeceamento de Rodrigo Martins (36) e Kaka (41) atirou à trave uma grande penalidade que o próprio conquistou, ao ser carregado por Yan Victor dentro da grande área.

Quem não desperdiçou na marca dos 11 metros foi Okitokandjo (67), depois de conquistar ele próprio a segunda grande penalidade do encontro, num lance de insistência individual, ao ser travado em falta por Kakuba.

O segundo golo dos visitantes quebrou definitivamente a equipa do Cova da Piedade, que voltou do intervalo ligeiramente mais 'atrevida' do que na primeira parte, mas sem criar qualquer oportunidade digna desse nome, mostrando que ainda tem um longo caminho a percorrer para ser competitiva, depois de ter começado a preparar a época apenas no final de agosto.

A equipa de Filipe Cândido é que não tinha qualquer dificuldade para controlar as investidas dos 'grenás' e espreitava o golo sempre que encontrava espaços seguros para o fazer, especialmente por Andrézinho, que saiu do banco aos 60 minutos para assistir os golos de Camará (78), de cabeça, e de Lee (88) em contra-ataque.

Jogo no Estádio Municipal José Martins Vieira, no Laranjeiro.

Cova da Piedade - Mafra, 0-4.

Ao intervalo: 0-1.

Marcadores:

0-1, Carlos Daniel, 28 minutos.

0-2, Okitokandjo, 67 (grande penalidade).

0-3, Camará, 78.

0-4, Lee, 88.

Equipas:

Cova da Piedade: Iuri Miguel, João Amorim, Simão Júnior, Yan Victor, Kakuba, Varela (Edinho, 58), Cele (Hugo Machado, 46), João Patrão, Miguel Rosa, Balogun (Wilson Kenidy, 53) e João Vieira (Gonçalo Maria, 68).

(Suplentes: Cléber Santana, Gonçalo Maria, Zarabi, Wilson Kenidy, Chico Chen, Hugo Machado e Edinho).

Treinador: Toni Pereira.

Mafra: Godinho, Campos (Gustavo Moura, 82), João Cunha, João Miguel, Gui Ferreira, Rodrigo Martins (Tomás Domingos, 82), Ismael, Cuca, Carlos Daniel (Lee, 82), Kaka (Andrézinho, 60) e Okitokandjo (Camará, 68).

(Suplentes: Carlos Henriques, Bruno, Fidelis, Andrézinho, Lee, Tomás Domingos, Camará e Moura).

Treinador: Filipe Cândido.

Árbitro: João Casegas (AF Viseu).

Ação disciplinar: Cartão amarelo para Yan Victor (40), Kaka (43), Varela (57), Kakuba (66'), Ismael (88) e Camará (90+4).

Assistência: Jogo disputado à porta fechada devido à pandemia de covid-19.