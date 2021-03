Covid-19: FPF realizou mais de 10 mil testes em janeiro e fevereiro

A Federação Portuguesa de Futebol (FPF) realizou, entre janeiro e fevereiro, mais de 10.000 testes de despiste ao novo coronavírus, que provoca a doença covid-19, nos cinco campeonatos por si organizados, revelou o organismo à agência Lusa.

Nos dois primeiros meses deste ano foram realizados 10.151 testes a "jogadores, staff e dirigentes de todos os clubes envolvidos nas competições" sob a tutela do organismo, sendo que, em cada clube, têm sido testados "entre 25 a 30 elementos", informou a FPF.

O Campeonato de Portugal, terceiro escalão do futebol nacional, foi a competição com mais testes efetuados (3.078), seguindo-se o campeonato nacional de futebol feminino, os campeonatos nacionais de futsal masculino e feminino e a Liga Revelação.

De acordo com a FPF, "95% dos jogos programados no calendário de provas estão cumpridos" e a presente semana é a "segunda sem jogos adiados" devido a casos de infeção com o novo coronavírus.

A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos, 2.611.162 mortos no mundo, resultantes de mais de 117,5 milhões de casos de infeção, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Em Portugal, morreram 16.617 pessoas dos 811.948 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.