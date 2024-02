Da maior média de golos de sempre à fasquia ultrapassada dos 2 milhões de espectadores: Liga faz o balanço da 1.ª volta da época

Mais golos e mais adeptos nas bancadas: estas são algumas das conclusões apresentadas pela Liga no 'Media Partners Day', promovido esta sexta-feira, com o objetivo de fazer o balanço da primeira volta da temporada 2023/24 .Segundo os dados apresentados, estamos perante a maior média de golos nas primeiras 17 jornadas, entre as edições com 18 equipas. A atual época é a sétima consecutiva em que a média de faltas assinaladas por jogo está a descer, sendo que a média de tempo útil de jogo mantém uma tendência evolutiva. Outro dado curioso é o facto de só a Premier League registar uma menor diferença pontual entre o 1.º e o 5.º classificados.Sublinha a Liga que os adeptos estão cada vez mais no centro do jogo e os números assim o mostram: a Liga Portugal e a Liga Sabseg têm as melhores assistências de sempre e pela primeira vez na história ultrapassam a fasquia dos 2 milhões na primeira volta. Em termos de proporção da população de cada país, só os escoceses vão mais ao estádio do que os portugueses. Nota ainda para a Final Four da Allianz Cup que registou a segunda melhor assistência de sempre.