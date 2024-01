Dérbi algarvio por Domingos Quina

Com o mercado de janeiro a aproximar-se do fecho, os clubes seguem ativos na procura de reforços. E segundo apurouaté ao encerramento da janela de transferências vai haver um duelo algarvio. O motivo? Domingos Quina, médio da Udinese que está a ser seguido por Farense e Portimonense.Com a formação dividida entre Benfica, Chelsea e West Ham, o médio de 24 anos passou ainda por Watford, Granada, Fulham, Elche, Rotherham, até chegar à Udinese, no último verão. Com apenas três jogos realizados pela equipa transalpina, pode agora surgi-lhe a oportunidade de voltar a Portugal, assim o interesse dos referidos clubes algarvios seja transformado em avanços concretos.Na Udinese, Domingos Quina tem contrato até 30 de junho de 2025 e o possível regresso a Portugal será sempre feito por via de empréstimo.