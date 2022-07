Diocese de Vila Real vence Clericus Cup

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Ao vencer por três bolas a zero a formação do Brácara (da diocese de Braga) a formação dos padres da diocese de Vila real conquistou pela quinta vez (terceira consecutiva) o troféu Clericus Cup, que cumpriu a sua 15ª edição.O derradeiro jogo sucedeu no Pavilhão Municipal de Chaves.