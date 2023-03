Diretor desportivo de clube da distrital de Aveiro suspenso após suspeitas de corrupção desportiva

Daniel Batista, diretor desportivo da ADC Lobão, foi suspenso de funções diretivas na ADC Lobão e proibido de contactar com elementos do clube, depois de ser presente, na manhã de quinta-feira, ao tribunal de instrução Criminal da Feira, pela suspeita do crime de corrupção desportiva.O dirigente da ADC Lobão foi detido pela Polícia Judiciária do Porto na sequência de uma investigação de uma denúncia de tentativa de corrupção desportiva no jogo entre a UD Mansores e a ADC Lobão, na última jornada da fase regular do campeonato SABSEG, a contar para a principal divisão distrital de Aveiro.O triunfo por 2-0, na última jornada da primeira fase, da ADC Lobão garantiu o quarto lugar final e último que garante o acesso à fase de apuramento para o Campeonato de Portugal.Atualmente, a ADC Lobão ocupa o terceiro lugar classificação geral referente à fase de apuramento de Campeão - fase de promoção ao Campeonato de Portugal.