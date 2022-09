Dirigente da Associação de Ligas Europeias: «Há clubes a ser vendidos da noite para o dia»

O presidente do conselho de administração da Associação das Liga Europeias Claus Thomsen foi um dos intervenientes do painel sobre as "soluções para a integridade e transparência no desporto", durante a ‘SIGA Sport Integrity Week' e identificou a fiscalização da origem do investimento nos clubes como ponto fulcral para o futuro do futebol."Os investidores são muito importantes para o futebol, atualmente são fundamentais para o desenvolvimento do futebol. Não se trata de os afastar, mas sim garantir que entram nos clubes de uma forma próspera e sustentável", começou por explicar numa intervenção virtual transmitida na Universidade Nova de Lisboa.Ainda assim, reconhece que atualmente "há clubes a ser vendidos da noite para o dia" e é preciso fiscalizar essas transações: "Não se trata de monitorizar os donos em si. Temos de ser capazes de garantir que ninguém se pode tornar dono de um clube se a fonte do investimento não for clara."A melhor maneira de gerir este processo, diz Claus Thomsen, é atentar ao cumprimento das folhas salariais. "Para regular os investidores que não queremos, é importante ter regras restritas sobre o cumprimento salarial. Punir, tirar pontos no campeonato, a quem tem salários ou dívidas em atraso. Porque a característica em comum desse tipo de investidores é a falta de capacidade de pagar a jogadores, staff ou fornecedores", explica.Outro dos aspetos frisados pelo chairman das Ligas Europeias é o "multiclub ownership", ou seja, casos como os dos grupos Red Bull ou City, em que os mesmos donos controlam uma rede de clubes espalhada pelo mundo."Os donos conseguem mudar sete ou oito jogadores de um clube para o outro numa só janela de transferência, como é que isto afeta a integridade do futebol? É um de fenómeno cada vez mais comum. Há exemplos que funcionam muito bem, mas também o contrário. Um dos tópicos mais importantes para o futuro é este. Resta saber quais serão as soluções, sem limitar o desenvolvimento do futebol."