Dizer palavrões em eventos desportivos vai ser punido com multa em Almeirim

A Câmara de Almeirim vai punir com multas a linguagem obscena e outros comportamentos grosseiros durante as competições desportivas, quer sejam feitos por pais ou outros adeptos, fora ou dentro das quatro linhas. Segundo o Correio da Manhã , a medida foi acordada com a GNR e resulta da 2ª fase do programa ‘Pais de Desportistas São Pais Responsáveis’, um projeto piloto premiado com a Bandeira da Ética no Desporto.