É aproveitar que o bicho anda "chateado"

Sabem aquela altura em que percebem que começam a ir demasiadas vezes ao mesmo sítio, porque quem vos atende já sabe o que querem? Percebi que me aconteceu isso esta semana, quando cheguei à farmácia e já tinha uma caixa de calmantes à minha espera. "Desta vez anda a precisar mais que o normal…" diz ela…





Dizia o Sir. Alex Fergusson que os passes do Zidane passavam entre os pingos da chuva, e é como eu me sinto quando a seleção está numa competição. Como uma bola passada pelo maestro careca. E prova disso é que durante o jogo contra a França conseguimos passar por todas as posições do grupo. Meto as mãos no fogo como batemos um recorde qualquer.Calhou-nos então ir jogar contra a Bélgica e apanhar um escaldão em Sevilha. Havia equipas mais apetecíveis, mas acho que estamos à altura, especialmente num jogo a eliminar. É que ser exímio a empatar, como nós somos, nem sempre é mau…Mas mais uma vez é difícil de dizer se Portugal está a jogar bem ou não. Melhor ou pior lá nos vamos aguentando, mas há uma coisa diferente que noto, em relação a 2016: o bicho anda "chateado", e isso é um problema para os adversários.Mas não sou o único. O Futre, que teve que acordar o Liminha, diz que para além do calor habitual de Sevilha, o Cristiano anda com o pé tão quente que ainda vai aquecer mais a cidade, e não consigo discordar disso.Depois do Liminha acordar lá lançou a odd, e diz o futre que a vaga de calor que vai haver em Sevilha é devido à vitória de Portugal e ao Cristiano a marcar.Minis e tremoços ao alto, e vamos lá Portugal!