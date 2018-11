É o melhor adepto do Mundo? Conte-nos a sua história e faça parte da história de Record

Se acha que é o melhor adepto do Mundo, então este texto é para si.

Conte-nos a maior loucura que fez pelo seu clube, enviando vídeos, fotografias e/ou outros documentos a comprovar a veracidade do testemunho, e faça parte da história do Record. As melhores histórias serão publicadas no suplemento de aniversário, que estará nas bancas com o jornal do dia 26 de novembro.

Além disso, os autores dos textos selecionados terão também direito a uma assinatura de seis meses do Record Premium. Do que está à espera?

Escreva-nos para o email online@record.pt, indicando no assunto 'O Maior Adepto'. Se for um dos selecionados, será depois contactado.