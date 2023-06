Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

Empresária de Haaland quer entrar no mercado português: «É preciso cuidado, sou amiga do Jorge Mendes» Agente Rafaela Pimenta esteve no Estádio da Luz no jogo do título do Benfica





Rafaela Pimenta herdou a carteira de jogadores de Mino Raiola

• Foto: Rafaela Pimenta Instagram