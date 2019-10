Equipa especial do Ministério Público investiga 12 processos sobre futebol

de procuradores do Departamento Central de Investigação e Ação Penal ( DCIAP ), criada com o objetivo de investigar crimes ligados ao futegol português, tem em curso 12 inquéritos, uma lista que não inclui o caso dos emails do Benfica, apensar do mesmo já ter sido avocado pelo DCIAP. Esta informação consta do despachado de acusação do pirata informático Rui Pinto , indiciado por ter espiado o próprio DCIAP como revelou ano passado mês de junho.

De acordo com o Jornal de Notícias, sete casos pertencem à comarca de Lisboa, dois à comarca do Porto, um a Braga, outro a Santa Maria da Feira e um outro a Coimbra - estão todos nas mãos da equipa composta por duas procuradoras e uma procuradora-adjunta. A equipa foi criada em abril de 2018 com o objetivo de concentrar e coordenar todas as investigações relacionadas com crimes praticados no futebol nacional. Benfica , em que os "encarnados" são acusados de terem criado uma rede de tráfico de influências para dominar o futebol português, caberá a esta equipa coordenar e fiscalizar a investigação, às quais já se juntaram outras investigações autónomas.Entre os 12 inquéritos em curso, encontra-se o jogo que colocou frente-a-frente Feirense e Rio Ave, em fevereiro de 2017, e sobre o qual recaem suspeitas de corrupção de jogadores. As apostas foram mesmo suspensas pela Santa Casa da Misericórdia. Também as ameças do diretor-geral do FC Porto , Luís Gonçalves, ao quarto árbrito de uma partida frente ao Sp. Braga estão a ser investigadas. Gonçalves terá dito a Tiago Antunes que a sua carreira ia ser curta e, no final da temporada, o árbitro foi despromovido. O Ministério Público de Braga abriu um inquéirito.