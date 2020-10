Escola de futebol de Pauleta recebe Bandeira da Ética

A escola de futebol de Pauleta recebeu a Bandeira da Ética do desporto do Instituto Português do Desporto e Juventude (IPDJ). O clube, que está diretamente ligado à fundação que o antigo internacional português criou em 2006, foi o único da ilha de São Miguel a receber esta distinção do IPDJ.





A escola de futebol do ex-avançado, que exerce, atualmente, um cargo diretivo na Federação Portuguesa de Futebol, reúne mais de 300 crianças, muitas delas pertencentes a instituições de solidariedade social.