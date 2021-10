Estádio de Portimão vai ter toda a iluminação em Led

O Portimonense vai inaugurar no final de outubro a nova iluminação do Estádio Municipal de Portimão e a novidade é o facto de ser toda em LED, tecnologia que garante menores custos aos clubes. A notícia foi adiantada por Helena Pires, diretora executiva da Liga Portugal, durante o Webinar sobre a importância das infraestruturas no futebol, para se tornar um melhor produto de televisão.





No painel, como convidados, estavam os responsáveis pelas transmissões da Liga espanhola. Sérgio J. Sánchez Castañer, diretor de produção TV/LaLiga, José María Cervantes, diretor de Infraestruturas de Estádios/LaLiga, e Enric Solano, vice-diretor da Enertika. Todos defenderam que o caminho para tornar a Liga mais apelativa, por via das transmissões, é a igualdade.O objetivo não é o Estádio da Luz, por exemplo, ter a melhor iluminação da Liga mas todos os estádios terem a melhor possível, ou seja, serem todos iguais em termos de qualidade para as transmissões."O importante é que todos estádios tenham boas plataformas ou técnicos competentes, assegurando um conjunto de situações relacionadas com a produção, que deixem o estádio o mais acolhedorpossível. Para isso, é de extrema importância definir um padrão para todos, que permita definir um mínimo para todas as equipas ao nível de todas estas questões estruturais", comentou José María Cervantes, dando como exemplo o que foi feito na Liga espanhola.A questão de o futebol na televisão retirar espectadores nos estádios foi rejeitada pelos três dirigentes espanhóis. Todos concordam que uma transmissão apelativa leva os adeptos a quererem trocar o sofá de casa pelas bancadas dos estádios.