Estágio do Jogador 'valeu' contrato a 29 futebolistas

A 18.ª edição do Estágio do Jogador, organizado pelo Sindicato dos Jogadores (SJ) e que teve Jorge Silas como embaixador, contou com 49 participantes e mais de metade estão agora a competir num clube.





"Pela 16.ª vez, em 18 edições, a taxa de empregabilidade do Estágio do Jogador foi igual ou superior a 50%. Mais de metade dos 49 jogadores que participaram na iniciativa deste ano estão a competir, atualmente, num clube. No total, são 29 os futebolistas que treinaram na Academia do Jogador e que estão empregados. Apenas 20 dos 49 participantes se encontram livres. Estes números correspondem a uma taxa de empregabilidade de 59%. Destaque para dois jogadores que assinaram por clubes da Primeira Divisão Romena. Agostinho Cá foi para o Hermannstadt e Marcelo Lopes assinou pelo Voluntari", pode ler-se no balanço final do SJ.José Carlos e Rebelo foram os treinadores responsáveis pela preparação técnico-tática dos jogadores, no período pré-competitivo marcado pela pandemia da Covid-19. Com o apoio de Ranque Franque e dos treinadores de guarda-redes Filipe Machado e Hipólito João, asseguraram a componente desportiva do 18.º Estágio do Jogador.