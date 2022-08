Estoril pode receber avançado brasileiro Erison

O Estoril pode preencher em breve a vaga que ainda tem no plantel. Segundo a imprensa brasileira os canarinhos estão a negociar com o Botafogo a cedência do avançado Erison. A notícia surgiu há horas no Lance mas rapidamente foi confirmada por outros órgãos de comunicação no Brasil.O ponta de lança tem 23 anos e está a fazer uma boa campanha no Fogão, treinado pelo português Luís Castro. Em 2022 marcou 15 golos e fez 3 assistências em 32 jogos, somando o estadual carioca e a Série A, a 1.ª Liga do país. No entanto, como o clube contratou recentemente Tiquinho Soares e Junior Santos, pode perder espaço no onze.Erison renovou recentemente com o Botafogo, até 2025, mas a ideia será ganhar experiência na Europa, jogando uma época em Portugal. A boa relação entre o dono do clube carioca, o empresário John Textor - o mesmo que tentou entrar na SAD do Benfica - e os responsáveis pelo futebol do Estoril facilita o negócio.Caso o acordo fique fechado nas próximas horas Erison pode mesmo viajar para Lisboa já na próxima 2.ª feira, isto porque, devido a um problema num tornozelo, está praticamente fora da convocatória do Botafogo para o clássico de domingo, contra o Flamengo.