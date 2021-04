Falava-vos eu há umas semanas da tão infame estrelinha que parecia acompanhar o Sporting durante esta época. Falava-vos também, como essa estrela era a confiança de quem vai à frente e a esperança de quem vem atrás. Mal sabíamos nós que esta estrela poderia perfeitamente ser a Estrela Polar, que durante séculos guiou o ser humano, também conhecida por Estrela do Norte…





Trocadilhos (bastante forçados) à parte, parece que isto afinal ainda tem emoção para dar e vender. Claro que há dois meses nem tudo estava ganho para o Sporting tal como agora nem tudo está perdido para os leões e, ainda por cima, hoje há (domingo) jogo grande.E por falar em jogo grande, desta vez decidi inovar um pouco nas minhas previsões. Decidi falar com o meu amigalhaço Paulo Futre, ao estilo de um feat como se de um single de R&B se tratasse, para nos ajudar com as suas previsões para os melhores jogos. Por isso, ao longo das próximas semanas estejam atentos ao Boletim Futreológico, para não saírem de casa mal preparados (calma, já explico).Então, o nosso Paulinho todas as semanas vai fazer a sua previsão e vai ter também a sua própria Odd Aumentada na Nossa Aposta, a Odd Futreológica . As previsões vão-vos chegar ao estilo de um Boletim Meteorológico por isso vão se preparando para nomes como a Chuva de Golos, o Furacão Goleador ou as Balizas Congeladas, não vão vocês lembrar-se de levar um guarda-chuva num dia de Balizas Congeladas. Pelo sim pelo não, dê aqui uma olhada ao primeiro episódio Dêem uma olhada a esta nova odd na Nossa Aposta e vão daqui com um chi-coração do vosso AI Nossa.