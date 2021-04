Estrelinha ao fundo do túnel?

De certa forma, a estrelinha foi (e é) um dos temas constantes ao longo da época. Sempre que aparecia um jogo mais sofrido do líder do campeonato, lá vinha a estrelinha. É um pouco como eu, quando subo para cima da balança. A culpa é do metabolismo, e quando vou a ver, o metabolismo tem extra queijo, extra bacon, e uma dose de batatas fritas das grandes.





Brincadeiras à parte, a estrelinha existe. Claro que existe, e não me lembro de uma equipa que tenha sido campeã sem a estrelinha. Mas desengane-se quem acha que a estrelinha aparece ao calhas. A estrelinha persegue-se e ganha-se através de muito (e bom) trabalho. Mas será que a estrelinha só aparece a uma equipa por campeonato? Eu cá acho que não, e os restantes candidatos ao título também deverão começar a ter a mesma ideia. A ideia de que a estrelinha nem sempre protege contra a perda de pontos e parece que, sempre que o Sporting perde pontos, os outros candidatos começam a ver a estrelinha lá ao fundo do túnel.Se para quem vai à frente a estrelinha é uma "proteção", para quem vai atrás é uma esperança e para mim não há melhor que isto porque é esta esperança que mantém a luta pelo título viva até ao último.Bom por agora vou é procurar a minha estrelinha, porque da maneira como está o meu "metabolismo" não me parece que vá tirar a t-shirt muitas vezes na praia…