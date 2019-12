Eustáquio de partida do México com destino a Portugal

Stephen Eustáquio está de saída do Cruz Azul, do México, e em janeiro vai voltar a Portugal. O médio, de 22 anos, tem várias propostas da primeira liga e, ao que tudo indica, o regresso será mesmo uma realidade. O internacional canadiano sofreu uma lesão grave, mas já está a treinar-se normalmente há algum tempo e tem competido para ganhar o ritmo necessário que lhe permita ser opção.





Antes de rumar ao Cruz Azul, por uma verba a rondar os 4 M€ por cinquenta por cento do passe, o jogador brilhou no Chaves e no Leixões.