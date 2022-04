Ex-craques e figuras públicas em campo para jogo de sensibilização para o cancro da próstata

Silas, Nuno Valente, Chaínho, Beto, Paulo Madeira, Fernando Alvim, Toy e Daniel Fontoura são algumas das caras conhecidas que vão entrar em campo nesta quinta-feira para 'Mostrar um cartão vermelho ao cancro da próstata", num jogo que se realiza às 11 horas no Campus do Jogador, em Odivelas.Por ocasião do Dia Mundial da Saúde, a Associação Portuguesa de Doentes da Próstata em parceria com o Sindicato dos Jogadores e a Associação Portuguesa de Árbitros de Futebol organizaram uma partida de futebol entre antigos jogadores e outras figuras públicas com o objetivo de sensibilizar a população masculina (em especial acima dos 45 anos) para o cancro da próstata e a importância da sua prevenção.Na partida,vai estar representado por dois jornalistas e um assinante Premium.Esta iniciativa conta ainda com o apoio da Câmara Municipal de Odivelas e da Astellas Farma, realiza-se ainda no âmbito da campanha 'Homens Bem Informados', que pretende promover um maior conhecimento sobre o cancro da próstata.