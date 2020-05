Ex-jogador do Varzim de 24 anos em estado grave após ser atropelado: condutor pôs-se em fuga

Miguel Peliteiro, ex-jogador do Varzim, está em estado grave após ter sido atropelado no domingo na cliclovia que liga a Póvoa de Varzim a Famalicão.





O jovem, finalista do curso de Medicina, sofreu várias fraturas e está internado no Hospital de São João, avança o clube em comunicado divulgado nas redes sociais."O Varzim Sport Club deixa uma mensagem de muita força ao Miguel e também aos seus familiares neste momento tão triste e delicado", pode ler-se na publicação.De acordo com o clube nortenho, o jovem encontrava-se a realizar um passeio de bicicleta com os amigos quando foi atropelado por um condutor que se colocou em fuga.