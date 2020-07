Fábio Simões representa Portugal na segunda fase do Red Bull Street Style

Com a participação recorde de atletas provenientes de 93 países - com destaque para os estreantes Afeganistão, Sudão, Madagáscar, Iraque e Bangladesh -, num total de 500 participantes, a inovadora primeira fase do Red Bull Street Style definiu esta semana os 264 craques que avançam para a próxima ronda do campeonato de freestyle promovido pela marca de bebidas energéticas austríaca, num elenco no qual entra o português Fábio Simões, atual campeão nacional que esteve isento nesta ronda inaugural.





Este ano organizado num ambiente online devido à pandemia de Covid-19, o torneio funciona através do envio de vídeos com as mais diversas habilidades, as quais são posteriormente analisadas pelo painel de juízes da World Freestyle Football Association (WFFA). Com 264 atletas restantes - 200 homens e 64 mulheres -, segue-se agora a segunda ronda, de 20 de julho a 10 de agosto, na qual o objetivo é dar show ao ritmo da música.Cumprida esta segunda fase, segue-se nova seleção, agora reduzindo o 'pelotão' a 112 - 80 homens e 32 mulheres - para uma terceira fase a realizar em direto no site oficial da competição entre 4 a 11 de setembro. Definidos os melhores desta ronda, segue-se nova fase, entre 4 e 11 de outubro, uma vez mais em direto no site da prova, desta feita com apenas 48 candidatos (32 homens e 16 mulheres). E daqui sairá o lote final, para a discussão do título a 4 de novembro, numa decisão que contará com 16 candidatos masculinos e 8 femininos.