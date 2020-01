Fábio Simões vai representar Portugal no Red Bull Street Style

Fábio Simões vai ser o representante português na final mundial do Red Bull Street Style, um torneio de freestyle à escala global que terá a sua decisão marcada para a cidade espanhola de Madrid, ainda em data a definir. Atleta de referência na modalidade, Fábio Simões foi o mais forte na final nacional, realizada no fim de semana em Braga, num evento no qual estiveram presentes os 16 melhores atletas nacionais."Estou muito feliz por conseguir uma vez mais estar entre a elite mundial, representando Portugal uma vez mais. Desta vez tudo farei por ir o mais longe possível e vou dar tudo por tudo para superar a fase de grupos e chegar à fase final da competição, algo que ambiciono há muito", declarou o jogador, que foi o mais habilidoso com a bola nos pés neste torneio, que premeia aquele que melhor tratar a 'redondinha'.Lembre-se que em 2019 a final mundial deste Red Bull Street Style foi realizada em Miami, tendo Nani como um dos elementos do juri.