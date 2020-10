Fàbregas integra júri do Red Bull Street Style

O espanhol Cesc Fàbregas é a mais recente estrela do futebol a marcar presença no painel de jurados do Red Bull Street Style, o campeonato de habilidades promovido pela Red Bull que este ano, devido à pandemia de Covid-19, se disputa num ambiente online.





O médio do Monaco junta-se a uma lista de figuras do futebol que já tiveram este estatuto desde que o torneio foi criado em 2008, depois de Gary Neville, Fabio Cannavaro, Edgar Davids, Roberto Carlos, Pável Pardo e, no ano passado, o português Nani, mas em 2020 contará com uma responsabilidade adicional: escolher a melhor habilidade de todas. Na terceira ronda esse prémio foi para Brynjar Fagerli, da Noruega.Refira-se que o torneio vai já na sua terceira fase, uma ronda na qual já não entra o português Fábio Simões, que se ficou pelo segundo patamar.