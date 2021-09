Faleceu o jornalista João Aranha

Faleceu esta quarta-feira, em Cascais, onde residia, João Aranha, de 98 anos, antigo colaborador de Record. O jornalista escreveu para o nosso jornal sobre futebol e outros desportos, além de ter uma crónica sobre tauromaquia no Correio da Manhã.





No mundo do desporto, João Aranha foi sempre muito ativo e o seu nome fica na história do futebol português por ter sido o primeiro presidente da Liga de clubes, entre 1978 e 1980. Liderou também a Associação de Futebol de Lisboa e foi presidente da CUF e vice-presidente do Sporting, além de ter liderado o departamento de futebol, entre 1985 e 1987.João Aranha foi também o autor de várias obras literárias, dedicadas ao desporto, à Tauromaquia e à história de Portugal, recordando no livro "Enquanto se Esperam as Naus do Reino..." a experiência que viveu como Comandante da Polícia do Estado da Índia quando, em 1961, os territórios de Goa, Damão e Diu foram anexados pela Índia.As cerimónias fúnebres vão decorrer em Cascais, não sendo ainda conhecida a localização das mesmas. À família enlutada,envia sentidas condolências.