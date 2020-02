Farense-Ac. Viseu, 3-1: Hat-trick de Ryan Gauld vale reviravolta

O médio ofensivo escocês Ryan Gauld, com um hat-trick, foi este sábado a grande figura da reviravolta do Farense, líder à condição, na receção ao Académico de Viseu (3-1), em partida da 23.ª jornada da 2.ª Liga.

Após o tento de Carter, que abriu o marcador para os viseenses, no primeiro minuto do segundo tempo, surgiu Gauld a dar a volta ao jogo, com três golos, aos 53, 68 e 79 minutos, o primeiro e o último da marca de grande penalidade.

O Farense voltou a saltar, provisoriamente, para o primeiro lugar, com 47 pontos, ficando à espera do resultado do Nacional, segundo classificado, com 46, que hoje defronta o Penafiel.

Os dois conjuntos protagonizaram uma primeira parte fraca, sem grandes motivos de interesse, com apenas um lance de finalização, para os forasteiros, com Luisinho a rematar ao lado (13 minutos).

O técnico do Farense, insatisfeito com o desenrolar da partida, mexeu ao intervalo, colocando o médio ofensivo André Vieira no lugar do 'trinco' Filipe Melo, mas foi a equipa de Viseu a colocar-se, de forma inesperada, em vantagem, num remate cruzado de Carter dentro da área, logo aos 46 minutos.

O Académico podia ter aumentado a vantagem - Hugo Marques evitou o golo de Luisinho logo a seguir (48 minutos) -, mas não concretizou, aproveitando o Farense para igualar, numa grande penalidade convertida por Ryan Gauld (53).

A equipa de Rui Borges voltou a desperdiçar, no minuto seguinte, num remate forte de Fernando Ferreira para grande defesa de Hugo Marques, enquanto os algarvios foram mais eficazes e chegaram ao segundo golo, aos 68 minutos, num cabeceamento de Ryan Gauld após centro de Matheus Silva.

O médio escocês, que leva sete golos nos últimos seis jogos, selou o resultado final aos 79 minutos, com mais um golo de penálti - novamente após falta sobre Fabrício Simões -, castigando em demasia um Académico de Viseu que acabou reduzido a 10 unidades, por expulsão de Steven (88 minutos).

Jogo no Estádio de São Luís, em Faro.

Farense - Ac. Viseu, 3-1.

Ao intervalo: 0-0.

Marcadores:

0-1, Carter, 46 minutos.

1-1, Ryan Gauld, 53 (grande penalidade).

2-1, Ryan Gauld, 68.

3-1, Ryan Gauld, 79 (grande penalidade).

Equipas:

Farense: Hugo Marques, Matheus Silva, Luís Rocha, Rafael Vieira, David Sualehe (Fábio Nunes, 63), Filipe Melo (André Vieira, 46), Fabrício Isidoro, Jonatan Lucca, Hugo Seco (Arnold, 84), Ryan Gauld e Fabrício Simões.

(Suplentes: Miguel Carvalho, André Vieira, Arnold, Bura, Bandarra, Irobiso e Fábio Nunes).

Treinador: Sérgio Vieira.

Académico de Viseu: Ricardo Janota, Rui Silva, Steven, Mathaus, Lucas Silva, Diogo Santos (Kelvin Zimbabwe, 83), João Oliveira, Luisinho (Jean Patric, 71), João Mário, Fernando Ferreira (Nathan Júnior, 77) e Carter.

(Suplentes: Ricardo Fernandes, Bruno Loureiro, Latyr, Jean Patric, Filipe Soares, Nathan Júnior e Kelvin Zimbabwe).

Treinador: Rui Borges.

Árbitro: Cláudio Pereira (Aveiro).

Ação disciplinar: Cartão amarelo João Mário (07), Mathaus (25), Filipe Melo (32), Fernando Ferreira (62), Steven (78 e 88) e Nathan Júnior (84). Cartão vermelho por acumulação de amarelos para Steven (88).

Assistência: Cerca de 3.000 espectadores.