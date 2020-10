Feirense-Chaves, 0-4: goleada em jogo em atraso da primeira jornada

O Desportivo de Chaves venceu esta quinta-feira em casa do Feirense, por 4-0, em jogo em atraso da primeira jornada da 2.ª Liga, que teve cerca de 400 espetadores nas bancadas do Estádio Marcolino de Castro.

Os golos de Luís Rocha (13), Batxi (33) e João Teixeira (45+2 e 49) deram o triunfo à equipa flaviense, numa partida que era para ter sido jogado na primeira ronda, mas acabou por ser adiado, já com os jogadores no campo, devido a casos do novo coronavírus nos transmontanos.

Com o triunfo por 4-0, a equipa comandada por Carlos Pinto ascendeu ao terceiro lugar da 2.ª Liga, com 11 pontos, mais um do que o Feirense, que está a três pontos dos líderes Mafra e Estoril Praia.

O Desportivo de Chaves colocou-se em vantagem no primeiro lance de perigo do jogo, quando João Teixeira serviu Luís Rocha na área, na cobrança de um livre, com o defesa a cabecear para o fundo da baliza do Feirense, aos 13 minutos.

O Feirense respondeu ao golo sofrido e Feliz teve a oportunidade de empatar a partida quando surgiu na área do Desportivo de Chaves livre de marcação, mas rematou para as mãos de Paulo Vítor, aos 27 minutos.

No minuto seguinte foi a vez de Fábio Espinho tentar a sua sorte, com o avançado do Feirense a rematar forte e colocado à entrada da área, mas a bola saiu ao lado da baliza flaviense, aos 28 minutos.

Balanceado no ataque, o Feirense viu o Desportivo de Chaves ampliar a vantagem num lance de contra-ataque, com João Reis a assistir Batxi para um remate no coração da área, sem hipótese de defesa para Bruno Brígido, aos 33 minutos.

O Feirense voltou a responder de imediato a mais um golo sofrido, com Fabrício a cabecear à entrada da pequena área, obrigando Paulo Vítor a uma grande defesa, aos 42 minutos.

No fecho da primeira parte, o Desportivo de Chaves aproveitou mais um contra-ataque para chegar ao terceiro golo, depois de um cabeceamento de Roberto embater na trave, com João Teixeira a surgir na pequena área para executar a recarga com eficácia (45+2).

No início da segunda parte, João Teixeira aproveitou um erro de Gui Ramos e sentenciou o jogo ao rematar com eficácia quando surgiu isolado perante Bruno Brígido, aos 49 minutos.

A equipa 'fogaceira' ainda tentou reduzir a desvantagem, mas um remate cruzado de Edson Farias já dentro da área, aos 56 minutos, parou nas mãos de Paulo Vítor.

Até ao final da partida, o Desportivo de Chaves soube gerir a vantagem, controlando as iniciativas ofensivas do Feirense com concentração e segurança na sua linha defensiva.

Jogo no Estádio Marcolino Castro, em Santa Maria da Feira.

Feirense-Desportivo de Chaves, 0-4.

Ao intervalo: 0-3.

Marcadores:

0-1, Luís Rocha, 13 minutos.

0-2, Batxi, 33.

0-3, João Teixeira, 45+2.

0-4, João Teixeira, 49.

Equipas:

- Feirense: Bruno Brígido, Diga, Gui Ramos, Pedro Monteiro, Zé Ricardo (Ruca, 46), Latyr, João Tavares (Mica, 57), Fati (Agdon, 57), Feliz, Fábio Espinho (Edson Farias, 46) e Fabrício (João Victor, 68).

(Suplentes: Igor, Washington, Edson Farias, Sérgio Silva, Agdon, Mica, Ruca, João Victor e Marcus)

Treinador: Filipe Rocha.

- Desportivo de Chaves: Paulo Vítor, Rafael Viegas, Luís Rocha, Nuno Coelho, Bura, João Reis, Benny (Raphael Guzzo, 70), João Teixeira (Wellington, 70), Luís Silva (Kevin Pina, 88), Batxi (Niltinho, 59) e Roberto (Nicolas, 88).

(Suplentes: Ricardo Moura, Raphael Guzzo, Niltinho, Wellington, Kevin Pina, José Gomes e Nicolas).

Treinador: Carlos Pinto.

Árbitro: João Gonçalves (AF Porto).

Ação disciplinar: Cartão amarelo para Luís Rocha (9), Luís Silva (36), João Tavares (39), Benny (67) e Wellington (85).

Assistência: Cerca de 400 espetadores.