Feirense-Cova da Piedade, 2-1: golos marcados na 1.ª parte

O Feirense venceu este domingo o Cova da Piedade por 2-1, em jogo da 19.ª jornada da 2.ª Liga, disputado no Estádio Marcolino Castro, em Santa Maria da Feira.

O Cova da Piedade esteve a vencer com um golo de Edinho, aos 11 minutos, mas o Feirense consumou a reviravolta no marcador ainda na primeira parte, com os golos de Pedro Henrique (40) e Feliz (44).

O Cova da Piedade respondeu com eficácia e colocou-se em vantagem após uma transição rápida, com Vitinho a servir Edinho no coração da área e bater Caio Secco, aos 11 minutos.

A equipa de João Alves esteve perto do segundo golo numa jogada individual de Vitinho, que dentro da área rematou forte à trave, com Caio Secco praticamente batido (20).

Os 'fogaceiros' procuravam anular o prejuízo e o estreante Pedro Henrique obrigou Tony a uma boa defesa, após um remate de meia distância, aos 27 minutos.

O Feirense acabou por chegar à igualdade ao aproveitar uma desatenção da defesa do Cova da Piedade, com Pedro Henrique a antecipar-se de cabeça a Tony, aos 36 minutos.

A equipa comandada por Filipe Rocha consumou a reviravolta no marcador aos 44 minutos, quando Fábio Espinho isolou Feliz, com o avançado do Feirense a fazer um 'chapéu' ao guarda-redes Tony.

Na segunda parte, os papéis inverteram-se, com o Cova da Piedade a procurar a igualdade, mas foi o Feirense quem esteve perto de marcar, quando Fábio Espinho rematou forte na sequência de um livre direto, com o guarda-redes Tony a defender a dois tempos, aos 70 minutos.

O Cova da Piedade intensificou a sua pressão, mas o Feirense demonstrou coesão defensiva nos minutos finais. Ainda assim, a equipa de João Alves quase chegava à igualdade após um cruzamento para a área de Vitinho, que quase traía Caio Secco, aos 80 minutos.

Jogo disputado no Estádio Marcolino Castro, em Santa Maria da Feira:

Feirense-Cova da Piedade: 2-1.

Ao intervalo: 2-1

Marcadores:

0-1, Edinho, aos 11 minutos.

1-1, Pedro Henrique, 40.

2-1, Feliz, 44.

Equipas:

- Feirense: Caio Secco, Tiago Mesquita, Gui Ramos, Ricardo, Ruca, Ramires, Christian, Edson Farias (Fati, 63), Feliz, Fábio Espinho (João Amorim, 84), e Pedro Henrique (Camará, 69).

(Suplentes: Ricardo Benjamin, Fati, Victor Silva, João Amorim, Zé Ricardo, Cavadas e Camará)

Treinador: Filipe Rocha.

- Cova da Piedade: Tony, Sylla, Kusunga, Lima Pereira, Kakuba, Diarra (Nsor, 81), Varela (Carvalhas, 57), Cele, Vitinho, Gustavo (Patrão, 70) e Edinho.

(Suplentes: Iuri Miguel, Carvalhas, Balogun, Patrão, Nsor, Yan Victor e Oto'o Zue)

Treinador: João Alves.

Árbitro: Iancu Vasilica (AF Vila Real).

Ação disciplinar: cartão amarelo para Sylla (29), Gustavo (34), Ruca (53), Ricardo (62) e Ramires (75).

Assistência: Cerca de 2.000 espetadores.