Fernando Gomes reeleito para mais um mandato no Comité Executivo da UEFA

Fernando Gomes foi reeleito esta quinta-feira, no 43ª congresso ordinário da UEFA a decorrer em Roma, para mais um mandato de quatro anos no Comité Executivo do órgão que superintende todo o futebol europeu. O presidente da FPF recolheu o voto de 45 das 53 federações.O presidente da FPF concorreu também, numa segunda eleição, ao lugar de membro efetivo do Conselho da FIFA, funções que já exerce desde 2017, e foi reeleito por aclamação.NA UEFA, em conjunto com Fernando Gomes foram reeleitos Sándor Csányi (Húngria) e Davor Suker. O cazaque Kairat Boranbayev, o albanês Armand Duka, o dinamarquês Jesper Moller Christensen, o ucraniano Andrii Pavelko e o espanhol Luis Rubiales foram eleitos para o seu primeiro mandato. Por quota obrigatória reservada a mulheres, Florence Hardouin (França) também fará parte do Comité Executivo da UEFA.Fernando Gomes, que já exerce funções no comité-executivo da UEFA desde 2013, vai tornar-se, no final do novo mandato, no dirigente português com mais anos de longevidade neste órgão.Cazal Ribeiro (1968), Silva Rezende (1984) e Gilberto Madaíl (2007) foram os outros portugueses que ocuparam funções no organismo internacional.Noticia atualizada às 13h04