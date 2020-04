Fernando Gomes reúne-se com os presidentes dos clubes

O presidente da Federaçâo Portuguesa de Furebol, Fernando Gomes, vai reunir-se na tarde desta quarta-feira com os presidentes dos 34 clubes das ligas profissionais.





Durante o encontro serão partilhadas as novidades decorrentes da reunião da UEFA com as 55 federações na qual o CEO da FPF, Tiago Craveiro, foi o representante português.O presidente da Liga, Pedro Proença, foi convidado por Fernando Gomes para estar presente nesta reunião com os clubes.O líder da FPF reuniu-se terça-feira com os representantes das 22 associações distritais de futebol.