O presidente da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), Fernando Gomes, vai ser eleito para o Conselho da FIFA, em abril, em Lisboa, no Congresso da UEFA, depois de Noël Le Graët se ter demitido da federação francesa.

Fernando Gomes, de 71 anos, e Le Graët, de 81, eram os dois candidatos ao lugar no órgão executivo do organismo que rege o futebol mundial, no 43.º Congresso da UEFA, em 05 de abril, em Lisboa.

Com a demissão de Le Graët, atual titular no Conselho da FIFA, Gomes vai ser o único candidato ao cargo elegível pela UEFA.

Na presidência da FPF desde 2011, Gomes é também um dos seis vice-presidentes da UEFA - cargo que deixará, por ultrapassar o limite de idade.

O português vai ser eleito para um mandato de quatro anos, depois de ter cumprido dois mandatos de dois anos cada, o último até 2019, sem que se tivesse recandidatado em 2021, apesar de se ter mantido como membro executivo da UEFA.

A candidatura de Gomes a este órgão executivo da FIFA coincide com a 'corrida' de Portugal, juntamente com Espanha e Ucrânia, à organização do Mundial2030 de futebol.

Em Lisboa, no 43.º Congresso da UEFA, vai ser ainda reeleito o esloveno Aleksander Ceferin para mais quatro anos à frente do organismo máximo do futebol europeu.

No mesmo evento, vai também ser escolhido um vice-presidente da FIFA, cargo para o qual concorrem o húngaro Sándor Csányi, atual titular do cargo, frente ao finlandês Ari Lahti, enquanto Debbie Hewitt e David Martin são os candidatos a 'vices' da FIFA das federações britânicas.