Figo "sem dúvidas do sucesso"de Jorge Jesus onde quer que esteja

Luís Figo acredita que Portugal vai garantir o apuramento para a fase final do Euro2020, quando ainda faltam disputar dois jogos, e tem todas as condições para revalidar o título conquistado, em 2016, diante a França."Não tenho dúvidas que Portugal será mais uma vez apurado e marcará presença num grande evento, como é o Europeu. Somos das melhores seleções da Europa e do mundo, temos todas as condições para revalidar [o título europeu] e é normal que o objetivo seja esse, mas depende de muitas circunstâncias", lembrou.Além de defender que Cristiano Ronaldo, "uma peça importante na seleção e que continua a render ao mais alto nível", "merecia, sem dúvida, ter sido o vencedor" do prémio da FIFA para o melhor jogador do ano, Figo não poupou elogios a Jorge Jesus, treinador do Flamengo."Não tenho dúvidas que Jesus tenha sucesso onde esteja, seja no Brasil ou noutro sítio onde tenha as condições necessárias para fazer um bom trabalho. É um treinador que pessoalmente gosto muito, já demonstrou as qualidades que tem e fico feliz porque prestigia a profissão de treinador português no Brasil", finalizou aquele foi eleito o melhor jogador do Mundo pela FIFA em 2001.