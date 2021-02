Filha de Pelé lança documentário sobre futebol feminino

Após quatro anos de produção e alguns atrasos motivados pela pandemia, Kely Nascimento DeLuca, filha de Pelé, vai lançar o documentário "Warriors of a Beautiful Game" (Guerreiras do Jogo Bonito) no final do ano.

A obra é dedicada ao universo do futebol feminino e, de acordo com a autora, é uma espécie de carta à modalidade.

"Eu sei que não vai dar para contar tudo em duas horas. O que queria fazer era uma carta de amor ao futebol feminino, sobre essas atletas que têm tanta paixão e tanta dedicação pela modalidade", revelou a cineasta de 54 anos.

O filme documental conta com as participações de Marta, Formiga, Neymar, Alex Morgan, Abby Wambach e as antigas tenistas Billie Jean King e Martina Navratilova.