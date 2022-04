Final Mundial do Red Bull Neymar Jr. Five já tem data marcada e Portugal vai estar presente

View this post on Instagram A post shared by Red Bull Portugal (@redbullpor)

Depois de três adiamentos - em 2020, 2021 e, mais recentemente, em janeiro -, a Final Mundial do Red Bull Neymar Jr. Five tem finalmente data marcada. Será a 24 de maio, no Qatar, numa decisão que será duplamente especial, já que definirá os campeões de 2021 e 2022, numa espécie de Super Final.Portugal, como vem sendo habitual, estará representado nesta decisão, desta feita pelos Mengão, a equipa que foi a mais forte na Final Nacional realizada em setembro do ano passado . Os Mengão, refira-se, foram a primeira equipa a apurar-se para essa decisão , em janeiro de 2020.Beto CardosoCésar PereiraDanny GomesJaime SantosMário RodriguesNuno VieiraRafael Teixeira