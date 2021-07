Fisco caça fraudes de 200 milhões de euros no futebol

Os negócios do futebol que estão a ser investigados pelo Ministério Público (MP) e a Autoridade Tributária (AT), no âmbito da Operação Fora de Jogo, terão escapado ao pagamento de impostos de cerca de 200 milhões de euros, avança o 'Correio da Manhã'.





A investigação abrange transferências milionárias de jogadores de vários clubes: Benfica, FC Porto, Sporting, Sp. Braga e Guimarães serão os focos principais. O valor total dos negócios do futebol sob investigação, que abrange contratos celebrados desde 2015, rondará os 700 milhões de euros.