Fisco exige 2,7 milhões à Liga por IVA em atraso

O problema é antigo e está longe de ficar resolvido. A Autoridade Tributária (AT) considera que todas as inscrições de jogadores na Liga, bem como as quotas pagas pelo clubes de futebol para poderem participar nas competições estão sujeitas ao pagamento de IVA. Um entendimento contrariado pela Liga, que deixou acumular uma dívida de 2,7 milhões de euros às Finanças, segundo avança o Correio da Manhã.