Foi adiada a leitura da sentença de Vítor Catão, no processo em que é julgado pela suspeita de ter ameaçado e coagido o empresário de futebol César Boaventura. A sessão estava prevista para esta tarde, no Tribunal de Gondomar, mas não se realizou devido à greve de funcionários judiciais, pelo que agora o juiz terá de agendar uma nova data.Vítor Catão, conhecido adepto do FC Porto e ex-presidente do São Pedro da Cova, chegou a marcar presença no Tribunal de Gondomar, tendo aí sido informado do adiamento da sessão.O episódio na origem do processo ocorreu em 2019, quando Vítor Catão entrou no carro de César Boaventura, tendo-o agredido e ameaçado com uma arma perto da instalações do São Pedro da Cova. Na altura, o vídeo foi publicado na rede social Facebook.Nessa medida, Catão está acusado de sequestro, coação e ameaças ao empresário. Também responde por um crime de gravação ilícita na sequência de uma gravação publicada na rede social Facebook, com os dois intervenientes em clima de tensão. O processo conta com mais dois arguidos.