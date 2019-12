Folha garante que equipa "está moralizada e confiante" em vencer na receção ao Sporting

O treinador do Portimonense garantiu esta sexta-feira que a equipa "está moralizada e confiante" em vencer na receção ao Sporting, no sábado, no jogo da terceira e última jornada da fase de grupos da Taça da Liga.

"Estamos confiantes e a motivação tem de estar sempre presente seja em que jogo for. Este é um jogo de elevado grau de dificuldade, porque defrontamos um grande, mas vamos jogar para que possamos ganhar os três pontos", disse António Folha.

Em conferência de imprensa, o técnico dos algarvios indicou que o jogo "é de grau de dificuldade elevado, em que o Sporting vai tentar a vitória para que possa estar presente na 'final four'".

"O Sporting ainda não está afastado, ainda tem hipóteses e, certamente, vem jogar para ganhar", frisou o treinador, acrescentando que ao Portimonense "cabe fazer o que sempre fez, que é jogar e tentar ganhar os três pontos".

António Folha disse que espera que o Portimonense "esteja numa boa noite, com qualidade, porque só assim será possível somar mais três pontos" na competição.

O técnico antevê um jogo "de grande dificuldade, diante de um adversário de muita qualidade, que, apesar de alterar um outro [jogador], é uma equipa sempre forte".

"O Sporting tem um plantel vasto, com qualidade, por isso vai apresentar uma equipa competente e que nos vai criar muitas dificuldades, embora tenha feito jogos em que não foi tão consistente, de acordo com a sua qualidade", assinalou.

António Folha observou que "o Sporting fez uma exibição muito boa" no jogo anterior, em que goleou por 4-0 o Santa Clara, para a I Liga: "Essa qualidade está lá e é dessa qualidade que estamos à espera, porque pode fazer aquilo outra vez e temos de estar preparados", concluiu.

A equipa algarvia recebe no sábado o Sporting, em jogo da terceira e última jornada da fase de grupos da Taça da Liga, com início marcado para as 17 horas, no Estádio Municipal de Portimão.

O Portimonense reparte a liderança do grupo C com o Rio Ave, ambos com quatro pontos, enquanto o Sporting, vencedor das duas últimas edições da prova, tem três pontos e, para garantir a passagem à 'final four', precisa de vencer o Portimonense e esperar que o Rio Ave não triunfe na receção ao Gil Vicente, já eliminado.