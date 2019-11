Folha: «Tiveram a coragem que pedi»

António Folha, treinador do Portimonense, ficou satisfeito com a atitude dos seus jogadores no empate a um, na visita ao reduto do Marítimo.





"Depois de a equipa ter sofrido o empate na última jornada, no último lance, e apresentar-se da maneira como fez aqui, acho que foi cumprido aquilo que queríamos e o que planeámos para o jogo. Tiveram a coragem que eu pedi, e bem, porque não é fácil levantar uma equipa, quando não foi a última vez que perdemos pontos no último lance da partida. Eles assumiram bem o jogo e tiveram capacidade para poder jogar. Mais uma vez, um pequeno detalhe dita mais dois pontos, mas é um ponto fora e a equipa tem ganhado pontos fora. Há que continuar a trabalhar, cada vez mais e melhor, porque, com esta atitude e esta qualidade de jogo, estamos sempre mais perto de ganhar. Uma última palavra às pessoas que vieram de Portimão, que foram bastantes. Nós estamos unidos e queremos inverter rapidamente esta situação. Temos de trabalhar muito e sabemos que, às vezes, a frustração instala-se, mas uma palavra de apreço e dizer-lhes que vamos voltar rapidamente às vitórias, de certeza absoluta", destacou.