Football Leaks: Três grandes investigados pelo MP por suspeitas de fraude fiscal

O 'Expresso' avança este sábado, com base em informação obtida pelo 'Der Spiegel' junto da plataforma Football Leaks e partilhada com o consórcio EIC, que o DCIAP instaurou "processos de inquérito" a seis clubes de futebol, por casos de "dupla representação de intermediários", uma prática que, de acordo com o fisco, vem sendo explorada por clubes, agentes e jogadores para evitar impostos. Ora, o objetivo da Autoridade Tributária (AT) passa por investigar os contornos de contratos que envolvem 15 jogadores, nove deles dos chamados três grandes: quatro do Benfica, três do FC Porto e dois do Sporting.De acordo com aquele semanário, havia igualmente indícios para instaurar inquéritos-crime tendo como alvo o Estoril (quatro jogadores), V. Guimarães (um) e Marítimo (um).A Procuradoria Geral da República confirmou que o DCIAP recebeu "várias comunicações" da AT sobre suspeitas de crimes fiscais no futebol português e que "as mesmas deram origem a inquéritos que se encontrem em investigação".O 'Expresso' dá ainda conta que, um mês antes do envio da informação do MP, outro balanço da Direção de Serviços de Investigação de Fraude e Ações Especiais da Autoridade Tributária, de outubro de 2017, dava conta dos processos em curso que envolviam os três grandes: "inspetores tributários estavam a passar a pente fino as contas dos clubes relativos a um total de 19 jogadores, sendo que vários já haviam abandonado o futebol português" - no FC Porto eram seis (Marega, Roberto, Maxi Pereira, Danilo, Imbula e Pablo Osvaldo), no Sporting outros seis (Adrien, Elias, Aquilani, Bruma, Marcos Rojo e Teófilo Gutierrez) e no Benfica sete (Carrillo, Bilal, Pizzi, Jimenez, Júlio César, Jonas e Ola John).