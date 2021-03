FPF adia eliminatórias da Taça de Portugal de futebol feminino e futsal

A Federação Portuguesa de Futebol (FPF) anunciou esta sexta-feira o adiamento dos jogos da Taça de Portugal de futebol feminino e da Taça de Portugal de futsal masculino, devido às restrições impostas pela pandemia de covid-19.

Em comunicado, a FPF esclarece que as medidas foram tomadas "de acordo com os regulamentos e tendo em consideração a legislação de combate à pandemia, bem como as consequências de tal legislação na organização das competições" sob a alçada daquele organismo.

As medidas incidem sobre o futebol sénior feminino e o futsal sénior, com o adiamento das eliminatórias das Taças "sem reagendamento de novas datas", além de ajustes nas datas quer da 1.ª Liga feminina, quer da Liga de futsal.

